CNFL anuncia nuevo horario de atención en sucursales y agencias

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una modificación en la jornada de atención al público dirigida a los usuarios de su servicio eléctrico.

A partir del jueves 1 de octubre, las sucursales y agencias de la compañía operarán en el siguiente horario:

De 07:30 a.m. a 04:00 p.m.

De acuerdo con CNFL, el cambio responde a una estrategia para gestionar de forma más eficiente los recursos y fortalecer la calidad en la atención que se brinda a las personas usuarias.