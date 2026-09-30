CNFL anuncia nuevo horario de atención en sucursales y agencias

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una modificación en la jornada de atención al público dirigida a los usuarios de su servicio eléctrico.
A partir del jueves 1 de octubre, las sucursales y agencias de la compañía operarán en el siguiente horario:
De acuerdo con CNFL, el cambio responde a una estrategia para gestionar de forma más eficiente los recursos y fortalecer la calidad en la atención que se brinda a las personas usuarias.