La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diversos sectores para esta semana.
Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas del 1 al 5 de setiembre.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar
|Hora
|Lunes 1° de setiembre
|San José, Desamparados, Calle Fallas
|7:30 a.m. – 4:30 p.m.
|Martes 2 de setiembre
|San José, Tirrases
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Martes 2 de setiembre
|San José, Desamparados, Los Guido
|8:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Miércoles 3 de setiembre
|San José, Tirrases
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Miércoles 3 de setiembre
|San José, Desamparados, San Juan de Dios
|8:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Jueves 4 de setiembre
|Cartago, La Unión: Dulce Nombre
|8:00 a.m. – 3:00 p.m.
|Jueves 4 de setiembre
|San José, Montes de Oca, San Pedro
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Jueves 4 de setiembre
|Heredia, Belén, San Antonio
|8:00 a.m. – 3:30 p.m.
|Viernes 5 de setiembre
|San José, Curridabat, Pinares
|7:30 a.m. – 12:00 p.m.
|Viernes 5 de setiembre
|San José, Tirrases
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
Fuente: CNFL
