La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diversos sectores para esta semana.

Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas del 1 al 5 de setiembre.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Fecha Lugar Hora Lunes 1° de setiembre San José, Desamparados, Calle Fallas 7:30 a.m. – 4:30 p.m. Martes 2 de setiembre San José, Tirrases 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Martes 2 de setiembre San José, Desamparados, Los Guido 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 3 de setiembre San José, Tirrases 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Miércoles 3 de setiembre San José, Desamparados, San Juan de Dios 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Jueves 4 de setiembre Cartago, La Unión: Dulce Nombre 8:00 a.m. – 3:00 p.m. Jueves 4 de setiembre San José, Montes de Oca, San Pedro 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Jueves 4 de setiembre Heredia, Belén, San Antonio 8:00 a.m. – 3:30 p.m. Viernes 5 de setiembre San José, Curridabat, Pinares 7:30 a.m. – 12:00 p.m. Viernes 5 de setiembre San José, Tirrases 7:30 a.m. – 5:00 p.m.

Fuente: CNFL

Para más información, visite el siguiente enlace.