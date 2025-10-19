La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana.
Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 21 al 25 de octubre.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar
|Horario
|Martes 21 de octubre
|San José – Tirrases (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 p.m
|Martes 21 de octubre
|Alajuela, Central: Guácima (parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Miércoles 22 de octubre
|San José – Montes de Oca, San Pedro
|7:30 a.m a 5:00 p.m
|Miércoles 22 de octubre
|San José, Montes de Oca: San Rafael (parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Miércoles 22 de octubre
|Alajuela, Central, Guácima (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Miércoles 22 de octubre
|San José, Central, Hospital, Barrio Dolorosa Oeste (Parcial)
|8:00 a.m a 2:30 p.m
|Jueves 23 de octubre
|San José – Tirrases (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 p.m
|Jueves 23 de octubre
|Cartago, Tres Ríos, San Rafael, Calle Yerbabuena y calle Lomas del Este (Parcial)
|8:00 a.m a 11:00 a.m
|Jueves 23 de octubre
|San José, Central: Hospital (parcial)
|8:00 a.m a 3:00 p.m
|Viernes 24 de octubre
|Heredia, Barva, San Pablo (Parcial)
|8:00 a.m a 3:00 p.m
|Sábado 25 de octubre
|San José, Central: Pavas (parcial)
|8:00 a.m a 5:00 p.m
Fuente: CNFL
Para más información puede visitar la página web de CNFL