La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diversos sectores para esta semana.

Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas del 13 al 17 de octubre.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Fecha Lugar Hora Lunes 13 de octubre Cartago, La Unión, Río Azul 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Martes 14 de octubre Heredia, Barva: San José de la Montaña 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 15 de octubre San José – Montes de Oca, San Pedro 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Miércoles 15 de octubre San José, Escazú: San Antonio 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 15 de octubre San José, Central, Hospital, Barrio Dolorosa Oeste y Barrio Pacífico 8:00 a.m. – 2:00 p.m. Jueves 16 de octubre San José, Curridabat 7:30 a.m. – 2:00 p.m. Jueves 16 de octubre Cartago, La Unión: Río Azul 8:00 a.m. – 3:00 p.m. Jueves 16 de octubre Cartago, La Unión, San Diego 8:00 a.m. – 3:30 p.m. Jueves 16 de octubre Heredia, Santo Domingo, Santa Rosa 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Viernes 17 de octubre San José – Montes de Oca, San Pedro 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Viernes 17 de octubre Heredia, Santa Bárbara – El Roble 8:00 a.m. – 12:00 p.m. Viernes 17 de octubre Alajuela, Central, San Rafael 8:00 a.m. – 11:00 a.m.

Fuente: CNFL.

