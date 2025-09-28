La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diversos sectores para esta semana.

Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas del 29 de setiembre al 3 de octubre.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Fecha Lugar Hora Lunes 29 de setiembre Cartago, La Unión, Dulce Nombre 7:30 a.m. – 4:30 p.m. Martes 30 de setiembre San José, San Pedro 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Martes 30 de setiembre San José, Santa Ana, Calle Chirracal 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Martes 30 de setiembre San José, El Carmen 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 1 de octubre San José, Tirrases 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Miércoles 1 de octubre San José, Escazú 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 1 de octubre Alajuela, Central, Guácima 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Jueves 2 de octubre San José, San Pedro 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Jueves 2 de octubre San José, Central, San Sebastián 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Viernes 3 de octubre San José, Curridabat 7:30 a.m. – 4:30 p.m. Viernes 3 de octubre San José, Tirrases 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Viernes 3 de octubre San José, Goicoechea, Calle Blancos 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Fuente: CNFL

Para más información, visite el siguiente enlace.