La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diversos sectores para esta semana.
Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas del 29 de setiembre al 3 de octubre.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar
|Hora
|Lunes 29 de setiembre
|Cartago, La Unión, Dulce Nombre
|7:30 a.m. – 4:30 p.m.
|Martes 30 de setiembre
|San José, San Pedro
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Martes 30 de setiembre
|San José, Santa Ana, Calle Chirracal
|8:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Martes 30 de setiembre
|San José, El Carmen
|8:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Miércoles 1 de octubre
|San José, Tirrases
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Miércoles 1 de octubre
|San José, Escazú
|8:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Miércoles 1 de octubre
|Alajuela, Central, Guácima
|8:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Jueves 2 de octubre
|San José, San Pedro
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Jueves 2 de octubre
|San José, Central, San Sebastián
|8:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Viernes 3 de octubre
|San José, Curridabat
|7:30 a.m. – 4:30 p.m.
|Viernes 3 de octubre
|San José, Tirrases
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Viernes 3 de octubre
|San José, Goicoechea, Calle Blancos
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
Fuente: CNFL
Para más información, visite el siguiente enlace.