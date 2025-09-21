La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diversos sectores para esta semana.

Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas del 22 al 26 de setiembre.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Fecha Lugar Hora Lunes 22 de setiembre San José, Central, Pavas 7:30 a.m. – 3:30 p.m. Lunes 22 de setiembre San José, San José, Mata Redonda 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Martes 23 de setiembre San José – San Pedro 7:30 a.m. – 4:00 p.m. Martes 23 de setiembre Cartago, Tres Ríos, San Diego 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Martes 23 de setiembre San José, Montes de Oca, San Pedro 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Martes 23 de setiembre Heredia, Santa Bárbara: Santo Domingo 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 24 de setiembre San José, Montes de Oca, San Pedro 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Miércoles 24 de setiembre Cartago, La Unión: Río Azul 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 24 de setiembre San José, Goicoechea, Ipís 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 24 de setiembre San José, Central, Hospital, Barrio Los Ángeles y Barrio Pacífico 8:00 a.m. – 3:00 p.m. Jueves 25 de setiembre San José – Curridabat 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Jueves 25 de setiembre San José, Santa Ana, Santa Ana 8:00 a.m. – 3:30 p.m. Jueves 25 de setiembre San José, Montes de Oca, Sabanilla 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Viernes 26 de setiembre San José, Montes de Oca, San Pedro 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Viernes 26 de setiembre Alajuela, Central, Río Segundo 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Fuente: CNFL

Para más información, visite el siguiente enlace.