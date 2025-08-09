La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diversos sectores para esta semana.

Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas del 10 al 14 de agosto.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Fecha Lugar Hora Domingo 10 de agosto San José, Uruca 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Lunes 11 de agosto San José, Barrio México 7:30 a.m. – 4:30 p.m. Martes 12 de agosto San José, Zapote 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Martes 12 de agosto San José, Moravia, San Vicente 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Miércoles 13 de agosto San José, Curridabat 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Miércoles 13 de agosto Cartago, La Unión: Concepción 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 13 de agosto San José, Uruca 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles 13 de agosto Alajuela, La Guácima 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Jueves 14 de agosto San José, San Antonio y La Colina 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Jueves 14 de agosto San José, Desamparados, San Miguel 8:00 a.m. – 2:00 p.m. Jueves 14 de agosto Alajuela, La Guácima 8:00 a.m. – 3:00 p.m. Jueves 14 de agosto San José, Goicoechea, Calle Blancos 8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Fuente: CNFL

