CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores
Desde este lunes 12 hasta el lunes 19 de octubre de 2026
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varias suspensiones del servicio eléctrico entre este lunes 12 y el lunes 19 de octubre de 2026. Los trabajos afectarán parcialmente sectores de San José, Desamparados, Pavas, Santa Ana y La Unión de Cartago.
Según la empresa, los cortes responden a labores de mantenimiento preventivo, instalación y reubicación de postes, así como extensión de líneas secundarias.
Una de las interrupciones con mayor cantidad de servicios afectados se realizará el miércoles 14 de octubre en Pavas, donde 311 clientes se quedarán sin electricidad entre las 7:30 a. m. y las 10:30 a. m. Además, ese mismo día otros 230 servicios tendrán una suspensión de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Estos son los sectores y horarios anunciados por la CNFL:
Lunes 12 de octubre: corte en Hospital, San José
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Servicios afectados: 91.
Motivo: Instalación de un poste para un punto de entrega.
Sector: Desde el Centro Corporativo Internacional, 200 metros al sur y 300 metros al este.
Lugares incluidos: Torre B del Centro Corporativo Internacional, Jekins Pastri, Soda Mary, Novaconta, Verita Cafetería, Berry Café, Panadería Valladares y viviendas.
Exclusión: La Funeraria Jardines del Recuerdo no estará afectada.
Martes 13 de octubre: cortes en Pavas, Hatillo y Desamparados
Pavas
Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Servicios afectados: 158.
Motivo: Extensión de líneas secundarias.
Sector: Al suroeste del parque Las Placas.
Afectación: Viviendas del sector. El centro de Pavas no está incluido.
Hatillo 2
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Servicios afectados: 66.
Motivo: Reubicación de postes.
Sector: 200 metros al norte de la esquina noreste del Liceo Roberto Brenes Mesén.
Lugares incluidos: Viviendas y Taller Charly.
Exclusión: El liceo no estará afectado.
San Rafael Arriba de Desamparados
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Servicios afectados: 14.
Motivo: Mantenimiento preventivo.
Sector: Desde el salón comunal, 100 metros al oeste, sobre calle Joaquín Gutiérrez.
Sector: Desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este, incluyendo viviendas.
Motivo: Reubicación de postes.
Segundo corte
Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Servicios afectados: 230.
Sector: Desde la esquina noreste de Yema Dorada hasta 500 metros al este.
Motivo: Reubicación de postes.
Jueves 15 de octubre: cortes en Pavas y Río Azul
Santa Catalina de Pavas
Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Servicios afectados: 158.
Motivo: Extensión de líneas secundarias.
Sector: Desde la iglesia Puerta La Hermosa, 50 metros al norte y 200 metros al sur.
Lugares incluidos: Iglesia, Minisúper Centro Anita, Batidos Jungle Fruits, DTD Virtuality c.ri y viviendas.
Exclusión: La Escuela Santa Catalina de Sena no estará afectada.
Río Azul de La Unión, Cartago
Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Servicios afectados: 89.
Motivo: Reubicación de postes.
Sector: 200 metros al sur de la entrada a Linda Vista, principalmente viviendas.
Viernes 16 de octubre: cortes en Pavas y Santa Ana
Pavas
Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Servicios afectados: 126.
Motivo: Extensión de líneas secundarias.
Sector: Desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este.
Piedades de Santa Ana
Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Servicios afectados: 47.
Motivo: Mantenimiento preventivo.
Sector: Calle Las Brisas.
Lugares incluidos: Viviendas y la Escuela Sun Valley. En el centro educativo, la afectación corresponde únicamente al servicio asociado al medidor 1336471.
Lunes 19 de octubre: corte en Porvenir de Desamparados
Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Servicios afectados: 70.
Motivo: Mantenimiento preventivo.
Sector: Desde la iglesia católica de Porvenir hasta 200 metros al norte.
Lugares incluidos: Bar Restaurante Sien Jo y viviendas.
¿Cómo verificar si tendrá un corte de electricidad?
Las personas usuarias pueden consultar si su servicio está incluido en las suspensiones programadas mediante el sitio web de la CNFL: Consultar suspensiones programadas de la CNFL. Para realizar la consulta, deben ingresar su número NISE.