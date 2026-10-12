CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varias suspensiones del servicio eléctrico entre este lunes 12 y el lunes 19 de octubre de 2026. Los trabajos afectarán parcialmente sectores de San José, Desamparados, Pavas, Santa Ana y La Unión de Cartago.

Según la empresa, los cortes responden a labores de mantenimiento preventivo, instalación y reubicación de postes, así como extensión de líneas secundarias.

Una de las interrupciones con mayor cantidad de servicios afectados se realizará el miércoles 14 de octubre en Pavas, donde 311 clientes se quedarán sin electricidad entre las 7:30 a. m. y las 10:30 a. m. Además, ese mismo día otros 230 servicios tendrán una suspensión de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo.

Estos son los sectores y horarios anunciados por la CNFL:

Lunes 12 de octubre: corte en Hospital, San José

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Servicios afectados: 91.

91. Motivo: Instalación de un poste para un punto de entrega.

Instalación de un poste para un punto de entrega. Sector: Desde el Centro Corporativo Internacional, 200 metros al sur y 300 metros al este.

Desde el Centro Corporativo Internacional, 200 metros al sur y 300 metros al este. Lugares incluidos: Torre B del Centro Corporativo Internacional, Jekins Pastri, Soda Mary, Novaconta, Verita Cafetería, Berry Café, Panadería Valladares y viviendas.

Torre B del Centro Corporativo Internacional, Jekins Pastri, Soda Mary, Novaconta, Verita Cafetería, Berry Café, Panadería Valladares y viviendas. Exclusión: La Funeraria Jardines del Recuerdo no estará afectada.

Martes 13 de octubre: cortes en Pavas, Hatillo y Desamparados

Pavas

Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicios afectados: 158.

158. Motivo: Extensión de líneas secundarias.

Extensión de líneas secundarias. Sector: Al suroeste del parque Las Placas.

Al suroeste del parque Las Placas. Afectación: Viviendas del sector. El centro de Pavas no está incluido.

Hatillo 2

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Servicios afectados: 66.

66. Motivo: Reubicación de postes.

Reubicación de postes. Sector: 200 metros al norte de la esquina noreste del Liceo Roberto Brenes Mesén.

200 metros al norte de la esquina noreste del Liceo Roberto Brenes Mesén. Lugares incluidos: Viviendas y Taller Charly.

Viviendas y Taller Charly. Exclusión: El liceo no estará afectado.

San Rafael Arriba de Desamparados

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Servicios afectados: 14.

14. Motivo: Mantenimiento preventivo.

Mantenimiento preventivo. Sector: Desde el salón comunal, 100 metros al oeste, sobre calle Joaquín Gutiérrez.

Desde el salón comunal, 100 metros al oeste, sobre calle Joaquín Gutiérrez. Lugares incluidos: Salón comunal, Colegio Joaquín Gutiérrez Mangel y viviendas cercanas.

Miércoles 14 de octubre: dos cortes en Pavas

Primer corte

Horario: 7:30 a. m. a 10:30 a. m.

7:30 a. m. a 10:30 a. m. Servicios afectados: 311.

311. Sector: Desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este, incluyendo viviendas.

Desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este, incluyendo viviendas. Motivo: Reubicación de postes.

Segundo corte

Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicios afectados: 230.

230. Sector: Desde la esquina noreste de Yema Dorada hasta 500 metros al este.

Desde la esquina noreste de Yema Dorada hasta 500 metros al este. Motivo: Reubicación de postes.

Jueves 15 de octubre: cortes en Pavas y Río Azul

Santa Catalina de Pavas

Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicios afectados: 158.

158. Motivo: Extensión de líneas secundarias.

Extensión de líneas secundarias. Sector: Desde la iglesia Puerta La Hermosa, 50 metros al norte y 200 metros al sur.

Desde la iglesia Puerta La Hermosa, 50 metros al norte y 200 metros al sur. Lugares incluidos: Iglesia, Minisúper Centro Anita, Batidos Jungle Fruits, DTD Virtuality c.ri y viviendas.

Iglesia, Minisúper Centro Anita, Batidos Jungle Fruits, DTD Virtuality c.ri y viviendas. Exclusión: La Escuela Santa Catalina de Sena no estará afectada.

Río Azul de La Unión, Cartago

Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

8:00 a. m. a 3:00 p. m. Servicios afectados: 89.

89. Motivo: Reubicación de postes.

Reubicación de postes. Sector: 200 metros al sur de la entrada a Linda Vista, principalmente viviendas.

Viernes 16 de octubre: cortes en Pavas y Santa Ana

Pavas

Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicios afectados: 126.

126. Motivo: Extensión de líneas secundarias.

Extensión de líneas secundarias. Sector: Desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este.

Piedades de Santa Ana

Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

8:00 a. m. a 3:00 p. m. Servicios afectados: 47.

47. Motivo: Mantenimiento preventivo.

Mantenimiento preventivo. Sector: Calle Las Brisas.

Calle Las Brisas. Lugares incluidos: Viviendas y la Escuela Sun Valley. En el centro educativo, la afectación corresponde únicamente al servicio asociado al medidor 1336471.

Lunes 19 de octubre: corte en Porvenir de Desamparados

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Servicios afectados: 70.

70. Motivo: Mantenimiento preventivo.

Mantenimiento preventivo. Sector: Desde la iglesia católica de Porvenir hasta 200 metros al norte.

Desde la iglesia católica de Porvenir hasta 200 metros al norte. Lugares incluidos: Bar Restaurante Sien Jo y viviendas.

¿Cómo verificar si tendrá un corte de electricidad?

Las personas usuarias pueden consultar si su servicio está incluido en las suspensiones programadas mediante el sitio web de la CNFL: Consultar suspensiones programadas de la CNFL. Para realizar la consulta, deben ingresar su número NISE.