CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

Semana del 6 al 9 de octubre

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana.

Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 5 al 9 de octubre.

Estos son los sectores que se verán afectados:

FechaLugar y Hora
Lunes 5 de octubreSan José, San José, Pavas (Parcial):
De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
Martes 6 de octubreSan José, San José, Pavas (Parcial):
De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Por obras por contrato de redes eléctricas.

San José, Central, Zapote (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por construcción de obras eléctricas.
Miércoles 7 de octubreHeredia, Barva, San José de la Montaña, Residencial El Cipresal (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.

San José, Central, Zapote (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por construcción de obras eléctricas.
Jueves 8 de octubreHeredia, Santo Domingo, San Vicente (Parcial):
De 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Por obras por contrato de redes eléctricas.
Viernes 9 de octubreSan José, San José, Hatillo (Parcial):
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
Fuente: CNFL