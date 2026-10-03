CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana.
Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 5 al 9 de octubre.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar y Hora
|Lunes 5 de octubre
|San José, San José, Pavas (Parcial):
De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
|Martes 6 de octubre
|San José, San José, Pavas (Parcial):
De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Por obras por contrato de redes eléctricas.
San José, Central, Zapote (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por construcción de obras eléctricas.
|Miércoles 7 de octubre
|Heredia, Barva, San José de la Montaña, Residencial El Cipresal (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
San José, Central, Zapote (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por construcción de obras eléctricas.
|Jueves 8 de octubre
|Heredia, Santo Domingo, San Vicente (Parcial):
De 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Por obras por contrato de redes eléctricas.
|Viernes 9 de octubre
|San José, San José, Hatillo (Parcial):
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.