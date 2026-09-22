CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana.
Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 23 al 25 de setiembre.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar y Hora
|Miércoles 23 de setiembre
|San José, Central, Pavas, Urbanización Santa Catalina (Parcial):
De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Por obras por contrato de redes eléctricas.
San José, Goicoechea, Calle Blancos (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
Heredia, Santa Bárbara, San Juan (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por obras por contrato de redes eléctricas.
|Jueves 24 de setiembre
|San José, Central, Pavas, Urbanización Santa Catalina (Parcial):
De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Por obras por contrato de redes eléctricas.
San José, Escazú, San Rafael (Parcial):
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
San José, Moravia, San Jerónimo (Parcial):
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Por construcción de obras eléctricas.
San José, Alajuelita, San Felipe (Parcial):
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
San José, Central, Carmen, Catedral (Parcial):
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Por distribución eléctrica subterránea
|Viernes 25 de setiembre
|San José, Escazú, San Rafael (Parcial):
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
|Viernes 11 de setiembre
|San José, Desamparados, Porvenir (Parcial):
De 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Por mantenimiento de obras eléctricas.
Fuente: CNFL
Si desea, puede consultar la información en la página oficial del CNFL.