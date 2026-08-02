CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

Semana del 3 al 7 de agosto.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana.

Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 3 al 7 de agosto.

Estos son los sectores que se verán afectados:

FechaLugarHorarioMotivo
Lunes 3 de agostoSan José, Tirrases (Parcial)7:30 a.m a 4:00 pmProyectos empresariales
Lunes 3 de agostoSan José, Desamparados, Loma Linda, Urbanización Loto (Parcial)8:00 a.m a 4:00 p.mMantenimiento de obras eléctricas.
Martes 4 de agostoSan José, Central, Pavas, Santa Catalina (Parcial) 7:30 a.m a 5:00 pmObras por contrato de redes eléctricas.
Martes 4 de agostoAlajuela, San Rafael (Parcial)8:00 a. m. a 4:30 p.mMantenimiento de obras eléctricas.
Martes 4 de agostoSan José, Escazú, San Antonio (Parcial) 8:00 a.m a 4:00 p.mConstrucción de obras eléctricas.
Miércoles 5 de agostoSan José, Central, Pavas, Santa Catalina (Parcial) 7:30 a.m a 5:00 pmObras por contrato de redes eléctricas.
Miércoles 5 de agostoSan José, Moravia, San Jerónimo (Parcial) 8:00 a.m a 4:00 p.mConstrucción de obras eléctricas.
Miércoles 5 de agostoCartago, La Unión, Dulce Nombre (Parcial)8:00 a.m a 4:00 p.mMantenimiento de obras eléctricas.
Jueves 6 de agostoSan José, Central, Pavas, Santa Catalina (Parcial) 7:30 a.m a 5:00 pmObras por contrato de redes eléctricas.
Jueves 6 de agostoSan José, Desamparados, Gravilias (Parcial)8:00 a.m a 3:00 p.mConstrucción de obras eléctricas.
Viernes 7 de agostoSan José / San Francisco de Dos Ríos (Parcial)7:30 a.m a 3:30 pmMantenimiento de obras eléctricas.
Viernes 7 de agostoSan José, Central, Pavas, Asunción (Parcial)7:30 a.m a 5:00 pmObras por contrato de redes eléctricas.

Fuente: CNFL