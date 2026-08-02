CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana.
Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 3 al 7 de agosto.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar
|Horario
|Motivo
|Lunes 3 de agosto
|San José, Tirrases (Parcial)
|7:30 a.m a 4:00 pm
|Proyectos empresariales
|Lunes 3 de agosto
|San José, Desamparados, Loma Linda, Urbanización Loto (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Mantenimiento de obras eléctricas.
|Martes 4 de agosto
|San José, Central, Pavas, Santa Catalina (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 pm
|Obras por contrato de redes eléctricas.
|Martes 4 de agosto
|Alajuela, San Rafael (Parcial)
|8:00 a. m. a 4:30 p.m
|Mantenimiento de obras eléctricas.
|Martes 4 de agosto
|San José, Escazú, San Antonio (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Construcción de obras eléctricas.
|Miércoles 5 de agosto
|San José, Central, Pavas, Santa Catalina (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 pm
|Obras por contrato de redes eléctricas.
|Miércoles 5 de agosto
|San José, Moravia, San Jerónimo (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Construcción de obras eléctricas.
|Miércoles 5 de agosto
|Cartago, La Unión, Dulce Nombre (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Mantenimiento de obras eléctricas.
|Jueves 6 de agosto
|San José, Central, Pavas, Santa Catalina (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 pm
|Obras por contrato de redes eléctricas.
|Jueves 6 de agosto
|San José, Desamparados, Gravilias (Parcial)
|8:00 a.m a 3:00 p.m
|Construcción de obras eléctricas.
|Viernes 7 de agosto
|San José / San Francisco de Dos Ríos (Parcial)
|7:30 a.m a 3:30 pm
|Mantenimiento de obras eléctricas.
|Viernes 7 de agosto
|San José, Central, Pavas, Asunción (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 pm
|Obras por contrato de redes eléctricas.
Fuente: CNFL