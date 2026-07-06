CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una serie de suspensiones programadas del servicio eléctrico en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana entre el 6 y el 10 de julio.

Las interrupciones se realizarán debido a trabajos de mantenimiento preventivo, modernización de la red eléctrica y proyectos de infraestructura, por lo que vecinos y comercios de las zonas afectadas deberán tomar las previsiones necesarias.

La institución indicó que los cortes serán temporales y se ejecutarán en horarios específicos según el sector intervenido.

Cortes programados

Fecha Lugar y horario Lunes 6 de julio San Antonio de Escazú (parcial). De 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Sectores: Calle Tapachula, Calle Pedrero, Calle Los Paulitos, Calle Santa Teresa, Calle Lotes Badilla y Calle Tejarcillos. Martes 7 de julio San Pedro de Montes de Oca (parcial). De 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Barrio Escalante, entre calles 33 y 35, avenida 1, y alrededores de Universidad Intensa.

Pavas, urbanización Santa Catalina (parcial). De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Desde la Clínica Dental Santa Catalina, 400 metros al norte.

Patarrá de Desamparados (parcial). De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 200 metros al norte de la plaza de Patarrá.

Purral de Goicoechea, urbanización Las Amelias (parcial). De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Entrada de Las Amelias, 200 metros al sur. Miércoles 8 de julio San Sebastián (parcial). De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Paso Ancho, desde el plantel del COSEVI hasta las cercanías de Mosaicos Donineli.

Piedades de Santa Ana (parcial). De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Calle Cañas. Jueves 9 de julio Pavas, urbanización Santa Catalina (parcial). De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Sectores cercanos a Moto Power Pavas, Casa Roland y VetCenter. Viernes 10 de julio Mata Redonda (parcial). De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Urbanización Holanda.

Mata Redonda (parcial). De 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Calle 58A y avenida 13.

San Antonio de Escazú (parcial). De 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Calle Carrizal, desde los tanques del AyA de Barrio Corazón de Jesús, 600 metros al oeste.

Gravilias de Desamparados (parcial). De 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Calle La Fortuna, Calle Gravilias y avenida 1.

La CNFL recomendó a los usuarios tomar las previsiones del caso y recordó que la información sobre los trabajos programados puede consultarse a través de sus canales oficiales.