CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para este miércoles y jueves.

Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 15 de julio al 16 de julio.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Fecha Lugar Horario Motivo Miércoles 15 de julio San José, Central, Pavas, Asunción (Parcial) 7:30 a.m a 5:00 pm Obras por contrato de redes eléctricas. Miércoles 15 de julio Heredia, Santo Domingo, San Vicente (Parcial) 8:00 a.m a 5:00 p.m Obras por contrato de redes eléctricas. Jueves 16 de julio San José, Central, Pavas, Asunción (Parcial) 7:30 a.m a 5:00 pm Obras por contrato de redes eléctricas. Jueves 16 de julio San José, Central, Mata Redonda (Parcial) 8:00 a.m a 3:00 p.m Obras por contrato de redes eléctricas.

Fuente: CNFL