CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para este miércoles y jueves.
Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 15 de julio al 16 de julio.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar
|Horario
|Motivo
|Miércoles 15 de julio
|San José, Central, Pavas, Asunción (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 pm
|Obras por contrato de redes eléctricas.
|Miércoles 15 de julio
|Heredia, Santo Domingo, San Vicente (Parcial)
|8:00 a.m a 5:00 p.m
|Obras por contrato de redes eléctricas.
|Jueves 16 de julio
|San José, Central, Pavas, Asunción (Parcial)
|7:30 a.m a 5:00 pm
|Obras por contrato de redes eléctricas.
|Jueves 16 de julio
|San José, Central, Mata Redonda (Parcial)
|8:00 a.m a 3:00 p.m
|Obras por contrato de redes eléctricas.
Fuente: CNFL