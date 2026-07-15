CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

Del 15 de julio al 16 de julio.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para este miércoles y jueves.

Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 15 de julio al 16 de julio.

Estos son los sectores que se verán afectados:

FechaLugarHorarioMotivo
Miércoles 15 de julioSan José, Central, Pavas, Asunción (Parcial)7:30 a.m a 5:00 pmObras por contrato de redes eléctricas.
Miércoles 15 de julioHeredia, Santo Domingo, San Vicente (Parcial)8:00 a.m a 5:00 p.mObras por contrato de redes eléctricas.
Jueves 16 de julioSan José, Central, Pavas, Asunción (Parcial)7:30 a.m a 5:00 pmObras por contrato de redes eléctricas.
Jueves 16 de julioSan José, Central, Mata Redonda (Parcial)8:00 a.m a 3:00 p.mObras por contrato de redes eléctricas.

Fuente: CNFL