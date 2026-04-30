La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para la próxima semana.
Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 5 al 7 de mayo.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar
|Horario
|Martes 5 de mayo
|San José, Santa Ana: Brasil (parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Martes 5 de mayo
|Cartago, La Unión, San Rafael (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Martes 5 de mayo
|San José, Central, Zapote (Parcial)
|8:00 a.m a 11:00 p.m
|Martes 5 de mayo
|Heredia, Belén – La Rivera (Parcial)
|8:30 a.m a 4:00 p.m
|Miércoles 6 de mayo
|San José, Goicoechea, San Francisco (Parcial)
|8:00 a.m a 3:30 p.m
|Miércoles 6 de mayo
|San José, Central, Catedral: Plaza Víquez (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Miércoles 7 de mayo
|San José, Goicoechea: Guadalupe (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Miércoles 7 de mayo
|Cartago, La Unión, Rio Azul – San José, Desamparados, San Antonio (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
Fuente: CNFL
Para más información puede visitar la página web de CNFL.