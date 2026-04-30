La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para la próxima semana.

Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 5 al 7 de mayo.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Fecha Lugar Horario Martes 5 de mayo San José, Santa Ana: Brasil (parcial) 8:00 a.m a 4:00 p.m Martes 5 de mayo Cartago, La Unión, San Rafael (Parcial) 8:00 a.m a 4:00 p.m Martes 5 de mayo San José, Central, Zapote (Parcial) 8:00 a.m a 11:00 p.m Martes 5 de mayo Heredia, Belén – La Rivera (Parcial) 8:30 a.m a 4:00 p.m Miércoles 6 de mayo San José, Goicoechea, San Francisco (Parcial) 8:00 a.m a 3:30 p.m Miércoles 6 de mayo San José, Central, Catedral: Plaza Víquez (Parcial) 8:00 a.m a 4:00 p.m Miércoles 7 de mayo San José, Goicoechea: Guadalupe (Parcial) 8:00 a.m a 4:00 p.m Miércoles 7 de mayo Cartago, La Unión, Rio Azul – San José, Desamparados, San Antonio (Parcial) 8:00 a.m a 4:00 p.m

Fuente: CNFL

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