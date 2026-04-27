CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana por mantenimiento de la red, construcción de obras eléctricas, proyectos empresariales o distribución eléctrica subterránea.

Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas desde este lunes 27 hasta el jueves 30 de abril.

Estos son los sectores que se verán afectados.

Fecha Lugar y Horario Lunes 27 de abril San José, Curridabat (parcial).

De 7:30 am a 3:00 pm. Lunes 27 de abril San José, Desamparados, Higuito, Calle El Tablazo (parcial).

De 8:00 am a 3:00 pm. Lunes 27 de abril San José, Moravia, San Vicente (parcial).

De 8:00 am a 2:00 pm. Martes 28 de abril San José, Vásquez de Coronado, San Isidro (parcial).

De 7:30 am a 4:30 pm. Martes 28 de abril Heredia, Santa Bárbara, Jesús (parcial).

De 8:00 am a 4:00 pm. Miércoles 29 de abril San José, Moravia, San Jerónimo (parcial).

De 8:00 am a 4:00 pm. Miércoles 29 de abril San José, Desamparados, Calle Fallas (parcial).

De 8:00 am a 4:00 pm. Jueves 30 de abril San José, Escazú (parcial).

De 8:00 am a 4:00 pm. Jueves 30 de abril Cartago, La Unión, Dulce Nombre (parcial).

De 8:00 am a 4:30 pm. Fuente: CNFL

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