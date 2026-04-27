CNFL anuncia cortes de electricidad en estos sectores

Están programados desde este 27 hasta el 30 de abril

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para esta semana por mantenimiento de la red, construcción de obras eléctricas, proyectos empresariales o distribución eléctrica subterránea.

Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas desde este lunes 27 hasta el jueves 30 de abril.

Estos son los sectores que se verán afectados.

FechaLugar y Horario
Lunes 27 de abrilSan José, Curridabat (parcial).
De 7:30 am a 3:00 pm.
Lunes 27 de abrilSan José, Desamparados, Higuito, Calle El Tablazo (parcial).
De 8:00 am a 3:00 pm.
Lunes 27 de abrilSan José, Moravia, San Vicente (parcial).
De 8:00 am a 2:00 pm.
Martes 28 de abrilSan José, Vásquez de Coronado, San Isidro (parcial).
De 7:30 am a 4:30 pm.
Martes 28 de abrilHeredia, Santa Bárbara, Jesús (parcial).
De 8:00 am a 4:00 pm.
Miércoles 29 de abrilSan José, Moravia, San Jerónimo (parcial).
De 8:00 am a 4:00 pm.
Miércoles 29 de abrilSan José, Desamparados, Calle Fallas (parcial).
De 8:00 am a 4:00 pm.
Jueves 30 de abrilSan José, Escazú (parcial).
De 8:00 am a 4:00 pm.
Jueves 30 de abrilCartago, La Unión, Dulce Nombre (parcial).
De 8:00 am a 4:30 pm.
Fuente: CNFL

Para más información puede visitar la página web de CNFL.