La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para la próxima semana.
Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 7 al 10 de abril.
Estos son los sectores que se verán afectados:
|Fecha
|Lugar
|Horario
|Martes 7 de abril
|San José, Escazú: San Antonio (parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Martes 7 de abril
|San José, Central, San Sebastián, Sagrada Familia (Parcial)
|8:00 a.m a 2:00 p.m
|Martes 7 de abril
|San José, Desamparados, San Rafael Arriba (Parcial)
|8:00 a.m a 3:00 p.m
|Miércoles 8 de abril
|San José, Central: Pavas (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Miércoles 8 de abril
|Heredia, San Antonio, Belén-Alajuela, San Rafael, Río Segundo (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Jueves 9 de abril
|San José, Alajuelita, Concepción Abajo (Parcial)
|7:30 a.m a 3:30 p.m
|Jueves 9 de abril
|Cartago-La Unión, San José, Desamparados-Patarrá (Parcial)
|8:00 a.m a 4:00 p.m
|Viernes 10 de abril
|San José, Goicoechea, Purral (Parcial)
|7:30 a.m a 3:30 p.m
|Viernes 10 de abril
|San José, Central: Pavas (parcial)
|8:00 a.m a 3:00 p.m
Fuente: CNFL
