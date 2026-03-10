CNE se pronuncia tras lluvias en la Zona Sur

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las fuertes lluvias y vientos que azotaron a la Zona Sur, en especial al cantón de Golfito, se dieron tras el ingreso de la brisa marina durante la tarde, la cual provocó un cambio repentino en las condiciones climáticas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El Comité Municipal de Emergencias se mantiene alerta ante las afectaciones provocadas por este fenómeno.

Uno de los impactos principales fue el corte del fluido eléctrico en el centro de Golfito. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, las cuadrillas de trabajo han logrado restablecer el servicio de manera paulatina por sectores, devolviendo la normalidad a la zona afectada.

En cuanto a la infraestructura vial, se registró un deslizamiento de tierra en la ruta 14 que obstaculizó el paso de vehículos temporalmente. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la vía ya ha sido despejada y el tránsito se encuentra completamente restablecido.

Respecto a los daños materiales, se reportó la afectación en el techo de una vivienda debido a los fuertes vientos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños personales que lamentar tras los incidentes climáticos.

Finalmente, las instituciones que integran el Comité de Emergencias informaron que continuarán con las evaluaciones de campo aprovechando la luz del día. El objetivo es determinar con exactitud el alcance de los daños y garantizar la seguridad de la población.