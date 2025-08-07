La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) asegura tener la capacidad para ejecutar más de $1.200 millones provenientes de préstamos internacionales, a pesar de las dudas expresadas por diputados y la propia Contraloría General de la República (CGR).

Así lo afirmó Alejandro Picado, presidente de la CNE, ante la Comisión de Hacendarios, donde defendió un nuevo crédito por $350 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

“Yo no vengo a hablar con promesas, sino con datos concretos. En un año tenemos el 80% de una cartera de casi 200 proyectos licitados, 38 obras en construcción que significan seguridad y alivio, 50 obras por iniciar antes de diciembre y 82 obras entregadas en tres años y medio”, aseguró Picado.

Sin embargo, la presidenta de esa comisión, Paulina Ramírez, insistió en las advertencias que han hecho varios órganos de control, los cuales han señalado problemas en la ejecución presupuestaria.

“Hemos escuchado varios informes que señalan las deficiencias que han existido en la ejecución y cómo se han declarado muchas obras infructuosas porque no están bien hechos los términos de referencia en los carteles. Yo creo que tantas coincidencias en tantos informes, algo de razón deben tener”, subrayó Ramírez.

Al nuevo empréstito por ¢176 mil millones (según el tipo de cambio actual) se le deben sumar otros dos créditos: uno aprobado con el mismo banco en diciembre del 2024 y los ¢350 mil millones vinculados al proyecto Proeri. En conjunto, inyectarían a la CNE más de $1.200 millones, es decir, cerca de ¢600 mil millones que el país deberá buscar cómo pagar.

“Nos preocupa la capacidad de gestión porque son dos créditos actualmente, con este sería el tercero y hasta ahora no han demostrado esa capacidad de gestión que se esperaría ante proyectos de esta envergadura”, advirtió Marta Acosta, contralora General de la República.

Pese a las críticas, la diputada oficialista Pilar Cisneros respaldó el nuevo financiamiento y destacó su importancia para intervenir los taludes de la Ruta 32, donde los constantes cierres por lluvias generan un alto costo económico. Según sus cálculos, estas intervenciones permitirían un ahorro de hasta $30 millones.

El nuevo préstamo también contempla obras para reparar daños ocasionados por el huracán Eta en 2020, el temporal en el Caribe en 2021 y la tormenta Bonnie en 2022, así como infraestructura para fortalecer los comités locales de emergencia.