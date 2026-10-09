CNE mantiene alerta verde en casi todo el país

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta verde para gran parte del país este viernes debido a las fuertes lluvias y la Onda Tropical #50 que se espera ingrese este sábado y se mantenga durante el domingo.

Los territorios con alerta son:

Región Caribe

Zona Norte

Pacífico Sur

Pacífico Central

Valle Central

Foto: CNE

De acuerdo con Alejandro Picado, presidente de la CNE, los suelos se encuentran con un alto nivel de saturación en las regiones en alerta, por lo que se pueden presentar inundaciones y deslizamientos con facilidad.

Ante la situación, pide a la población: