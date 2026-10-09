CNE mantiene alerta verde en casi todo el país

Fuertes lluvias e ingreso de onda tropical

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta verde para gran parte del país este viernes debido a las fuertes lluvias y la Onda Tropical #50 que se espera ingrese este sábado y se mantenga durante el domingo.

Los territorios con alerta son:

  • Región Caribe
  • Zona Norte
  • Pacífico Sur
  • Pacífico Central
  • Valle Central
Foto: CNE

De acuerdo con Alejandro Picado, presidente de la CNE, los suelos se encuentran con un alto nivel de saturación en las regiones en alerta, por lo que se pueden presentar inundaciones y deslizamientos con facilidad.

Ante la situación, pide a la población:

  • Principalmente la que habita en zonas de riesgo debe mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal.
  • Extremar precauciones en las partes montañosas del país, tales como parques nacionales, rutas de montaña y otros.
  • Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como por caída de árboles o deslizamientos.