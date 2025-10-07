Aunque las lluvias disminuyeron el lunes, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) informó que el país se mantiene bajo condiciones de alerta debido a los efectos acumulados del temporal de los últimos días.

Durante la jornada se reportaron solo 10 incidentes por inundación en todo el territorio nacional, una cifra menor en comparación con días anteriores. Sin embargo, las labores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo continúan activas en distintos puntos del país, especialmente en la atención integral de más de 485 personas que permanecen en 3 albergues temporales.

Foto: Bomberos.

Los refugios habilitados se ubican en el salón comunal de Paraíso de Santa Cruz, que alberga a 14 personas, la Escuela de Riojalandia, en El Roble de Puntarenas, con 336 personas; y la Escuela Augusto Colombari, en Barranca, que acoge a 135 personas.

Según la CNE, el objetivo es garantizar que las familias reciban un trato digno y cuenten con sus necesidades básicas cubiertas, hasta que las condiciones permitan su regreso seguro a los hogares.

Fotografía cortesía Bomberos.

Con el descenso de los niveles de agua, las instituciones ahora pueden evaluar daños e intervenir caminos afectados por deslizamientos y acumulación de material.

Para este martes, programaron inspecciones en los ríos Barranca y Naranjito, en coordinación con expertos de la CNE y personal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con el fin de identificar los puntos que requieren intervención.

Los Comités Comunales de Emergencia se mantienen activos en todo el país, realizando labores de monitoreo y vigilancia en zonas de riesgo, así como apoyo a las familias afectadas.

Fotografía cortesía Bomberos.

La CNE recordó que se mantiene la Alerta Naranja para la Región Central, Zona Norte y Vertiente del Pacífico, y la Alerta Amarilla para la Vertiente del Caribe, por lo que instó a la población a mantenerse informada y acatar las recomendaciones oficiales.