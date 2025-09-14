La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó este domingo el estado de alerta a nivel nacional debido a la expectativa de fuertes lluvias provocadas por una gran inestabilidad atmosférica y suelos altamente saturados.

“Estamos declarando alerta amarilla para todo el país, debido a que de acuerdo con la información del Instituto Meteorológico Nacional, podría continuar la condición lluviosa este domingo, ya que existe mucha inestabilidad atmosférica debido a la Zona de Convergencia Intertropical“, explicó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Además, Picado señaló que para el lunes se espera el ingreso de la Onda Tropical #30.

Alerta CNE.

Incidentes en el país

Durante el sábado, los comités de emergencias reportaron 60 incidentes, principalmente en la zona norte del país, incluyendo La Fortuna de San Carlos, Guatuso y Upala, afectados por la saturación del sistema de alcantarillado.

“Hacemos un llamado a la población a permanecer vigilantes, ya que la alta saturación de los suelos puede provocar inundaciones y deslizamientos durante este domingo. La CNE junto con los comités de emergencias nos mantendremos activos o vigilantes, ya que esperamos para esta nueva semana la interacción de varios fenómenos atmosféricos que podrían traer mucha lluvia sobre el territorio nacional”, concluyó Picado.

La CNE recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre el desarrollo de las condiciones climáticas y atender las indicaciones de los comités locales de emergencias.