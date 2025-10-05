La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) decretó la Alerta Naranja para gran parte del país, citando la inestabilidad atmosférica y la elevada saturación en los suelos como principales factores de riesgo.

El aumento de las alertas se debe a una combinación de factores: el aporte constante de humedad desde el Pacífico, la inestabilidad generada por la Zona de Convergencia Intertropical, la alta saturación en los suelos, y el paso de la Onda Tropical N° 35.

Estas condiciones resultan en una alta probabilidad de aguaceros y tormentas, principalmente en las regiones del Pacífico, el Valle Central y las montañas de la Zona Norte.

A detalle

Alerta Naranja: Se estableció para el Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, la Región Central y la Zona Norte.

Alerta Amarilla: Se mantiene para la Región Caribe.

Saturación de Suelos: El modelo del IMN indica que cuencas en el Pacífico Norte, Central, Sur, Zona Norte y Valle Central están arriba del 95% de saturación. En el Caribe, las cuencas montañosas oscilan entre 80 % y 90 %.

Acumulados Históricos Recientes: Ayer (sábado), se registraron acumulados importantes de lluvia en 24 horas, incluyendo 144 mm en San Mateo, 143 mm en Puntarenas y 121 mm en Volcán Tenorio. Esta mañana de domingo, se han reportado 90 mm en Nosara.

Pronóstico

Las lluvias continuarán hoy (domingo) con intensidad variable en el Pacífico costero, Valle Central y montañas de la Zona Norte, con posibles aguaceros fuertes ocasionales.

Los acumulados esperados para la tarde y noche de este domingo están entre 80 y 100 mm .

. Se prevé que este patrón inestable y lluvioso se extienda hasta el día de mañana.

Recomendaciones

La CNE solicita a los Comités de Emergencia e Instituciones mantenerse activados y monitorear los sectores de mayor riesgo en sus cantones, además de preparar unidades operativas conforme a protocolos.

Para la población general, la CNE recomienda: