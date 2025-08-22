La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció alerta verde en todo el territorio nacional por lluvias.

“Esto debido a la posibilidad de aumento en las precipitaciones por la interacción de la zona de convergencia intertropical y una vaguada, principalmente desde el día de hoy y hasta el día lunes”, explicó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Esto implica una condición de vigilancia y prevención, al igual que el monitoreo constante del fenómeno por parte de las autoridades.

Picado hizo un llamado a la población de mantenerse informada por medios oficiales, y que, cuando se presenten las lluvias, hagan sus reportes al 911 en casos de emergencias, principalmente en las zonas de mayor peligro.

“Importante recordarle a la población que nos encontramos en plena época lluviosa, de cara a los meses que históricamente inciden mucho más en las lluvias”, concluyó el presidente de la CNE.