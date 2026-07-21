CNE declara alerta amarilla para estas zonas

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla para la Zona Norte, la Vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba este lunes.

Esto se da tras las fuertes lluvias ocurridas este lunes, además de las que se prevén debido al paso de la Onda Tropical #24, en conjunto con los efectos de la Zona de Convergencia Intertropical.

De acuerdo con los pronósticos, las fuertes lluvias y los vientos se mantendrán desde la noche de este lunes y aumentarán su intensidad durante la madrugada.

La CNE menciona que varias cuencas de las regiones bajo alerta amarilla presentan altos niveles de saturación, lo que incrementa la probabilidad de crecidas de ríos, desbordamientos, inundaciones y deslizamientos.

Llamado a la población

Ante este panorama, la CNE hace un llamado a la población para mantenerse atenta a las condiciones del entorno, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y extremar las precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

Asimismo, se recomienda tener especial cuidado con la posible caída de ramas, árboles, rótulos u otros objetos debido a las ráfagas de viento.