CNE declara alerta amarilla para el Caribe Norte y Turrialba

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla para el Caribe Norte y el cantón de Turrialba, además de alerta verde para el Caribe Sur, la Zona Norte y el Pacífico Sur, ante el aumento de las lluvias previsto para las próximas horas.
Según informó la institución, la medida responde a la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical con el ingreso de la Onda Tropical número 28, la cual se espera que ingrese al país durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes.
La alerta amarilla rige para los siguientes cantones:
La alerta verde se mantiene para:
La CNE hizo un llamado a la población que reside en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos a mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de los comités municipales de emergencia y de los cuerpos de primera respuesta.