CNE declara alerta amarilla para el Caribe Norte y Turrialba

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla para el Caribe Norte y el cantón de Turrialba, además de alerta verde para el Caribe Sur, la Zona Norte y el Pacífico Sur, ante el aumento de las lluvias previsto para las próximas horas.

Según informó la institución, la medida responde a la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical con el ingreso de la Onda Tropical número 28, la cual se espera que ingrese al país durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

Cantones en alerta amarilla

La alerta amarilla rige para los siguientes cantones:

Caribe Norte: Pococí, Guácimo, Siquirres y Matina.

Pococí, Guácimo, Siquirres y Matina. Cantón de Turrialba.

Cantones en alerta verde

La alerta verde se mantiene para:

Caribe Sur: Limón y Talamanca.

Limón y Talamanca. Zona Norte: Sarapiquí, San Carlos, Río Cuarto, Los Chiles, Guatuso y Upala.

Sarapiquí, San Carlos, Río Cuarto, Los Chiles, Guatuso y Upala. Pacífico Sur: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Puerto Jiménez, Corredores y Coto Brus.

Alejandro Picado – Presidente CNE

La CNE hizo un llamado a la población que reside en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos a mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de los comités municipales de emergencia y de los cuerpos de primera respuesta.