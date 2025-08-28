La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) estableció alerta amarilla para las regiones de Zona Norte y Caribe Norte. Y se mantiene alerta verde para el resto del país.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), desde la madrugada de este jueves 28 de agosto, se han registrado lluvias en la vertiente del Caribe y hacia el centro de la Zona Norte.

Se espera que las lluvias continúen en el Caribe costero y partes hacia el centro y norte de la Zona Norte, con posibles aguaceros fuertes ocasionales.

Para el Valle Central se estiman lluvias ocasionales por las montañas y sectores del este.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, brinda mayor detalles al respecto: