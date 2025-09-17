El mercado de fichajes cierra este jueves a la medianoche y, por eso, los equipos de Primera División realizan sus últimos ajustes.

El Club Sport Herediano confirmó que cinco jugadores no continuarán en su plantilla: Bayron Murcia, Francisco Rodríguez, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Randy Vega y Shawn Johnson. El club agradeció su profesionalismo y les deseó éxito en sus futuros proyectos deportivos.

Francisco Rodríguez se convierte en nuevo jugador de Municipal Liberia, mientras que Shawn Johnson también reforzará al club liberiano.

Randy Vega sería cedido al Inter de San Carlos, pese a que tenía ofertas de Liberia y Puntarenas. José Andrés Rodríguez Chiroldes estaría muy cerca de Cartaginés. Ryan Bolaños se iría del Saprissa al Sporting. Bayron Murcia, delantero, llega desde Herediano para reforzar la ofensiva del equipo de la rosa.

Samir Taylor, lateral derecho, proviene del Deportivo Saprissa.

Greivin Méndez, lateral izquierdo con amplia experiencia en Primera División.

Otros movimientos destacados:

Kenneth Vargas, proveniente del Heart of Midlothian de Escocia, regresa al fútbol costarricense y se integra a la liga local.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña