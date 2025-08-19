Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés vuelven a la competencia internacional esta semana, en la continuidad de la Copa Centroamericana, la cuál es organizada por la Concacaf.

El primero en entrar en competencia será el Monstruo, al jugar este miércoles ante Independiente de Panamá. El cotejo está programado para las 6 de la tarde en el estadio Rommel Fernández. También el miércoles, pero a las 8 de la noche, las acciones se centrarán en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich, donde el Cartaginés recibe a Verdes de Belice.

Ya para el jueves, el estadio Universitario de Panamá recibe a Sporting San Miguelito y al Club Sport Herediano. Desde las 6:00 p.m. bregarán por tres puntos. Dos horas después en el escenario del Jorge “Mágico” González chocan Alianza de El Salvador y Liga Deportiva Alajuelense.

¿Y las posiciones?

El panorama es complicado para los clubes ticos. Saprissa es el mejor ubicado en el Grupo C. Es segundo con 6 puntos, detrás de Motagua que tiene 7. En ese mismo grupo Cartaginés es cuarto al sumar solamente un punto.

Esa misma cuarta posición la repiten Alajuelense y Herediano. Los manudos se ubican en el Grupo A, el cual es liderado por Plaza Amador con 6 puntos. Le siguen Antigua (4), Alianza (4) y los erizos (3). Managua está eliminado al no sumar en 3 presentaciones.

Herediano está en el B, en el cual se ubican Municipal (5), Diriangén (4), Sporting San Miguelito (4), el Team (3) y cierra Real España (0).