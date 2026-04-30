Clubes europeos coquetean a Cristopher Núñez

Cristopher Núñez se ha consolidado como una de las principales figuras del Club Sport Cartaginés en los últimos torneos. El volante creativo regresó al equipo de sus amores el 23 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha sido determinante en el rendimiento brumoso, asumiendo además el liderazgo como capitán.

Durante el Media Day, Núñez fue consultado sobre su futuro y el interés de clubes del fútbol griego. El mediocampista reconoció que existen acercamientos, aunque dejó claro que su enfoque actual está completamente en el Cartaginés.

“En este momento estoy concentrado en el Cartaginés, es el equipo al que me debo. Sin embargo, hay acercamientos de equipos de Grecia, por el buen momento que tuve en los años que estuve ahí. Pero vamos a esperar que termine el torneo y después vamos a decidir qué pasa conmigo”, afirmó.

El futbolista ya tuvo una etapa destacada en Europa con el PAS Lamia 1964, donde disputó 115 partidos, anotó cinco goles y dio cuatro asistencias. Llegó al fútbol griego en 2021 y regresó al país en diciembre de 2024 para reforzar al conjunto brumoso. En su trayectoria con el Cartaginés, Núñez acumula 184 partidos, 25 goles y 15 asistencias. En el torneo actual ha sido el jugador más influyente del equipo, con cinco anotaciones y una asistencia en 16 encuentros bajo la dirección técnica de Amarini Villatoro.

Más allá de los números, su mayor motivación es cumplir un objetivo personal: ser campeón con el club que lo formó.

“Ser campeón con el Cartaginés es un sueño para mí. Es algo que he querido desde niño, porque es el club de mis amores. Estuve desde los cinco años y, aunque en el exterior no se dio la oportunidad, siempre hay revanchas. Desde que regresé me propuse pelear por una medalla y espero en Dios que sea esta vez”, expresó.

El Cartaginés se enfrentará este sábado a las 8:00 p.m. al Club Sport Herediano en el estadio José Rafael “Fello” Meza, por la ida de la semifinal del campeonato nacional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra