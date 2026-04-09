Club tico demandaría a la Federación Costarricense de Fútbol

El conflicto entre un club y la Federación Costarricense de Fútbol podría escalar a instancias judiciales en las próximas horas, luego de que la dirigencia confirmara que presentará una demanda si no recibe respuesta a la apelación interpuesta en julio anterior ante el Tribunal de Apelaciones de la FCRF.

Se trata de la Asociación Deportiva Guanacasteca quien, según explicó un representante del equipo a Grupo Extra, la resolución del caso se ha retrasado más de lo esperado, lo que ha generado preocupación y molestia dentro de la institución.

Ante esta situación, advirtieron que, de no existir una respuesta en el corto plazo, procederán con una demanda de 5 millones de dólares (aproximadamente 2325 millones de colones) ante la FCRF.

Desde el club aseguran que la decisión responde al tiempo transcurrido sin una resolución clara, pues consideran que el proceso ha tenido una demora considerable y que ya no pueden seguir esperando sin una respuesta formal por parte de la Federación.

En cuanto al monto de la eventual demanda, indicaron que será determinado tras un análisis integral de los perjuicios sufridos por la institución. Entre los aspectos que se tomarán en cuenta están el valor de la marca del club, los ingresos por patrocinio que dejaron de percibir, contratos de televisora, taquillas, estrategias de marketing, el valor de la planilla en ese momento, daños a la imagen institucional, así como los gastos legales asumidos durante el proceso.

La dirigencia reiteró que la intención principal es obtener una resolución pronta a la apelación presentada, pero dejó claro que, de no haber respuesta en las próximas horas, el caso será llevado a la vía judicial para defender los intereses del club.