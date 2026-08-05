La Asociación Deportiva San Carlos buscará fortalecer sus finanzas con una subasta de ganado que reunirá a productores, empresarios y aficionados en una actividad solidaria para apoyar al club.

La iniciativa se realizará el próximo jueves 3 de septiembre, a partir de las 2:00 p. m., en las instalaciones de la Subasta Platanar, donde se pondrá a la venta ganado donado por productores y colaboradores comprometidos con la institución norteña.

La organización informó que aún continúa recibiendo donaciones de ganado, por lo que hizo un llamado a productores y empresas para sumarse a la actividad y contribuir con la recaudación de recursos.

Además de las donaciones, la Asociación Deportiva San Carlos invitó al sector ganadero, comerciantes y público en general a participar como compradores, destacando que cada adquisición representará un aporte directo para el desarrollo deportivo e institucional del equipo.

La Comisión de Subasta señaló que esta actividad busca involucrar a toda la comunidad sancarleña en el respaldo al club, fortaleciendo el vínculo entre la institución y su afición.

Las personas interesadas en colaborar o recibir más información pueden comunicarse al 8984-1112.