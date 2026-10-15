Club de Carlos Mora saca histórico empate en Conference

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Universitatea Craiova, club del costarricense Carlos Mora, sacó un histórico empate ante el Getafe de España por la UEFA Conference League.

La escuadra rumana, campeona del torneo local, no pudo contar con el carrilero costarricense debido a una sanción recibida en las fases previas; no obstante, dieron batalla a un club de una de las 5 grandes ligas.

El U Craiova empató sin Carlos Mora (Foto: U Craiova)

Los rumanos iniciaron ganando con gol de Assad Al-Hamlawi; no obstante, el club madrileño igualó las acciones al 81’ gracias a la anotación de Nemanja Gudelj.

El próximo encuentro europeo del U Craiova será ante el Inter d’Escaldes, de la Liga de Andorra.