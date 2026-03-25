Clínica Ola pierde juicio contra distribuidor de implantes

El Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Pavas, resolvió a favor del distribuidor exclusivo de los implantes Motiva en Costa Rica, tras una disputa legal interpuesta por el propietario de Ola Centro Médico por presunta propaganda desleal.

La sentencia, absolvió de toda pena y responsabilidad al hombre de apellidos Chacón Quirós, representante de la empresa Herramientas Médicas S.A. (distribuidora autorizada única y exclusiva de implantes Motiva en Costa Rica), al determinarse su inocencia en los hechos denunciados.

Asimismo, el tribunal declaró sin lugar la querella y la demanda civil planteadas por un hombre de apellidos Torres Blanco, dueño de Ola Centro Médico, quien además fue condenado al pago de más de 13 millones de colones por concepto de costas.

Clínica estética.

El caso

El proceso judicial surgió luego de que Torres denunciara una publicación en redes sociales en la que se señalaba que era falso que su clínica contara con implantes mamarios de la marca Motiva. Según la parte acusadora, dicha publicación afectó la reputación del centro médico y provocó una caída significativa en sus ventas.

No obstante, durante el juicio, la defensa sostuvo que no se logró demostrar la autoría de la publicación y que su contenido tenía un carácter meramente informativo. Además, indicaron que el objetivo era advertir al público que la empresa distribuidora no había vendido implantes a ese centro médico.

“Desde la defensa de Chacón, nos complace mucho la sentencia que el día de hoy lo absuelve de toda pena y responsabilidad tanto a él como a la empresa Herramientas Médicas S.A., distribuidora exclusiva de implantes Motiva. Fue una querella abusiva que nunca debió ser presentada y que sometió a nuestro representado de forma injusta a un proceso penal por una publicación que no tenía más que un fin informativo al público, sin ningún ánimo de maledicencia ni de afectar la imagen, sino todo lo contrario”, afirmó el abogado defensor Gerardo Huertas.

Foto: tomada de internet.

Por su parte, Chacón celebró el fallo y reiteró el compromiso de la empresa con la seguridad de los pacientes.

“Nos alegra mucho este resultado que vino a darnos la razón a la empresa distribuidora y a mí como su representante. De parte de la empresa Herramientas Médicas siempre mantendremos nuestro compromiso de velar por la salud y seguridad de las pacientes, distribuyendo nuestros dispositivos médicos y en el caso de los implantes Motiva, exclusivamente a especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, garantizando así que siempre tomen una decisión informada antes de realizarse un procedimiento”, indicó.

Durante el proceso, la defensa también cuestionó los argumentos sobre las pérdidas económicas alegadas por Torres, quien afirmó que la publicación provocó la cancelación de citas y una disminución en las ventas mensuales de implantes, además de una afectación reputacional.

En esa línea, los abogados señalaron que podrían existir otros factores que influyeran en la imagen del centro médico, incluyendo posibles irregularidades en permisos de funcionamiento o antecedentes relacionados con eventos médicos previos.

Clínica estética.

“A lo largo del proceso existió un grave conflicto con la verdad sobre si realmente el centro Ola tiene hoy permiso de funcionamiento acorde con su actividad y al día. Estamos seguros de que el Ministerio de Salud, como ente rector, aplicará la normativa específica para las salas de cirugía ambulatoria”, manifestó el abogado Daniel Soley.

El caso también puso sobre la mesa la importancia del cumplimiento del Decreto Ejecutivo 29947-S, que establece que los procedimientos quirúrgicos deben estar a cargo de médicos especialistas debidamente acreditados.