El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que no ve un ambiente político favorable para poder eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta a las cooperativas, pese a que esto fue una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ante la consulta de Diario Extra, el jerarca afirmó que desde el punto de vista práctico el Gobierno considera que es algo que se debería aplicar, pero por tener que discutirse en la Asamblea Legislativa, no cree que llegue a buen puerto. “De ahí es donde va a poder discutirse este tema, pero no existe en este momento el espacio adecuado para hacerlo”, aseveró. El presidente Rodrigo Chaves añadió que no se puede comparar el tamaño que tienen algunas entre sí, por lo que resultaría injusto que a todas se les llegue a cobrar. “Si usted le va a empezar a poner impuestos complicados y reportes, auditorías a una cooperativa de productores de qué sé yo a ‘coopetortillas’ de Santa Cruz, este Gobierno no se va a meter en eso. Más bien les estamos ayudando”, señaló el mandatario.

Sobre la imposibilidad de enviar una reforma a los diputados, Chaves aprovechó para lanzar sus dardos en contra de los legisladores, aseverando que enviaban proyectos que llegan a Cuesta de Moras como caballos de carreras y salían convirtiéndose “en un camello” y “para lo que lo quería ya no va a servir”.