Según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este lunes 22 de setiembre, habrá un mayor aumento de humedad e inestabilidad hacia el sur de Centroamérica, reactivándose la Zona de Convergencia Intertropical cercana al país, además por el paso de vaguadas en niveles medios hacia la región.

Se estima la presencia de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en la vertiente del Pacífico, principalmente hacia el Pacífico Sur, el Pacífico Central, lluvias más dispersas hacia sectores de centro y oeste del Caribe, la Zona Norte y el Valle Central.

No se descartan lluvias en el Caribe, en especial hacia el final del día y en la noche, producto del arrastre de humedad del viento alisio.