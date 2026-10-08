Clima Costa Rica: ¿Viernes bochornoso? Esto dice el IMN

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Este viernes 9 de octubre se presentarán nuevamente condiciones propicias para un ambiente húmedo que generará una sensación general de bochorno en todo el país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las brisas marinas, junto con las circulaciones de la Zona de Convergencia Intertropical y las altas temperaturas, serán los principales factores que modularán las lluvias y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas durante la tarde.

Se registrarán precipitaciones en el Pacífico Central y Sur, así como en la Península de Nicoya y el Valle Central de forma aislada.