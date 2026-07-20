Clima Costa Rica: Vientos y lluvias marcarán el inicio de semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este lunes 20 de julio un aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica sobre Costa Rica, acompañado de fuertes ráfagas de viento y lluvias en varias regiones del país.

Los vientos alisios se mantendrán moderados, con ráfagas de entre 60 y 90 kilómetros por hora en zonas montañosas, mientras que en sectores bajos podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora.

Las lluvias también podrían extenderse hacia el este y norte de la Gran Área Metropolitana (GAM), así como a las montañas de Guanacaste y Talamanca, donde se esperan lloviznas y cielos mayormente nublados.

Además, la onda tropical número 24 atravesaría el país este martes, generando condiciones favorables para lluvias fuertes, principalmente en el Caribe y la Zona Norte.

Foto: Isaac Villalta.

Pronóstico por regiones

Valle Central: Parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 15.2 °C y máximas de 28 °C.

Pacífico Norte: Parcialmente nublado y ventoso. Se esperan lluvias al sur de la península durante la tarde y la noche. Temperaturas mínimas de 22.6 °C y máximas de 34.3 °C.

Pacífico Central: Parcialmente nublado, con posibles aguaceros puntuales durante la tarde y lluvias costeras en la noche. Temperaturas mínimas de 21.6 °C y máximas de 32.1 °C.

Pacífico Sur: Parcialmente nublado, con posibles aguaceros puntuales durante la tarde. Temperaturas mínimas de 20.6 °C y máximas de 29.5 °C.

Caribe Norte: Nublado, con lluvias y posibles aguaceros. Temperaturas mínimas de 23 °C y máximas de 28.6 °C.

Caribe Sur: Nublado, con lluvias y aguaceros. Temperaturas mínimas de 22.2 °C y máximas de 29.4 °C.

Zona Norte: Parcialmente nublado a nublado, con lluvias y posibles aguaceros durante el día y la noche. Temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 30 °C.