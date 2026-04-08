Clima Costa Rica: Vientos y lluvias intermitentes este jueves

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Para este jueves 9 de abril, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas debido al aumento gradual de la presión en la cuenca del Caribe.

Este fenómeno meteorológico propiciará un fortalecimiento de los vientos alisios sobre el territorio nacional, lo que influirá directamente en el clima de las próximas horas.

Las autoridades advierten que las ráfagas ocasionales se percibirán con mayor intensidad en las regiones del Pacífico Norte y el Valle Central. Esta dinámica del viento facilitará el ingreso de humedad desde el mar, generando cielos nublados y lluvias en la provincia de Limón y la Zona Norte.

El reporte indica que las precipitaciones podrían extenderse incluso hacia la provincia de Cartago y las zonas montañosas del Valle Central.

Mientras tanto, en el sector oeste del Valle Central y las regiones del Pacífico se anticipa una mañana con nubosidad entre poca y parcial.Sin embargo, para la tarde se prevé un incremento de la cobertura nubosa, especialmente en el Pacífico Central y Sur.

En estas zonas, las condiciones serán favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos vespertinos, por lo que se recomienda a la población tomar las previsiones necesarias ante el cambio del tiempo.