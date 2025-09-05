El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de las condiciones para este viernes 5 de setiembre, la cual estará marcada por el ingreso de una vaguada.

En detalle:

La entrada de humedad proveniente de las áreas marítimas, junto con el calentamiento matutino, son elementos determinantes para la ocurrencia de precipitaciones para este viernes.

A lo anterior se suma la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, potenciando el incremento en las lluvias hacia el fin de semana.

Para este viernes se estima nubosidad desde tempranas horas del día hacia regiones del Caribe y la Zona Norte, lo cual puede propiciar lluvia dispersa, por su parte en regiones del Pacífico y el Valle Central mantendrán cielo parcialmente nublado.

Por la tarde, la actividad lluviosa y eléctrica se desarrollará en regiones del Pacífico, Valle Central, la Zona Norte y montañas del Caribe.