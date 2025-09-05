El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de las condiciones para este viernes 5 de setiembre, la cual estará marcada por el ingreso de una vaguada.
En detalle:
- La entrada de humedad proveniente de las áreas marítimas, junto con el calentamiento matutino, son elementos determinantes para la ocurrencia de precipitaciones para este viernes.
- A lo anterior se suma la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, potenciando el incremento en las lluvias hacia el fin de semana.
- Para este viernes se estima nubosidad desde tempranas horas del día hacia regiones del Caribe y la Zona Norte, lo cual puede propiciar lluvia dispersa, por su parte en regiones del Pacífico y el Valle Central mantendrán cielo parcialmente nublado.
- Por la tarde, la actividad lluviosa y eléctrica se desarrollará en regiones del Pacífico, Valle Central, la Zona Norte y montañas del Caribe.
- Dichas precipitaciones se pueden extender al periodo nocturno, especialmente en áreas costeras del Pacífico.