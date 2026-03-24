Se esperan condiciones estables en el territorio nacional este miércoles 25 de marzo, con cielos mayormente despejados por la mañana, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Esto propiciará un rápido aumento de las temperaturas y un índice de calor elevado.

Hacia la tarde, la llegada de la brisa marina, sumada al calentamiento matutino, generará nubosidad, principalmente en zonas montañosas.

También son posibles chubascos aislados y breves, sobre todo en las regiones del Pacífico Central y Sur.