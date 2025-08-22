Para este viernes 22 de agosto de 2025, se prevé un aumento paulatino de las lluvias en gran parte del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Los próximos días la Zona de Convergencia Intertropical estará más activa, además, el paso de una vaguada en niveles altos sobre el Mar Caribe incrementará la inestabilidad atmosférica en la región.

Mañana

Habrá lluvias aisladas en el Caribe, especialmente sector norte, además, los vientos alisios se percibirán moderados en el centro y norte del país.

Tarde y noche

Se anticipa la formación de grandes nubes de tormenta en la Zona Norte, montañas del Caribe, Valle Central y gran parte de la vertiente del Pacífico, inclusive durante la noche, en esta última región climática.