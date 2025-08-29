El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que para este viernes 29 de agosto, persistirán las condiciones inestables en el país, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y al alto contenido de humedad en la atmósfera.

Por la mañana, se prevé cielo mayormente nublado en el Caribe Norte y la Zona Norte, acompañado de lluvias dispersas. En el Caribe Sur podrían presentarse lluvias en la madrugada, en especial sectores costeros, mientras que en el resto del país tendrá condiciones de nubosidad parcial.

En la tarde y noche, se pronostican aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur, con lluvias más persistentes, mientras en el Valle Central se anticipan chubascos dispersos y posibles tormentas al oeste.

Para el Pacífico Norte habrá posibilidad de aguaceros en los alrededores del Golfo y Península de Nicoya, y en el Caribe y la Zona Norte las precipitaciones se concentrarán específicamente en áreas montañosas.