Según informa el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este miércoles 20 de agosto de 2025, continuará un ambiente húmedo, vientos alisios débiles y así como, el calentamiento diurno y las brisas marinas, lo que provocará lluvias en varios sectores del país

Durante la madrugada, habrá lluvias aisladas en las costas del Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Además, se anticipa una mañana de escasa nubosidad y temperaturas cálidas.

Por la tarde, se pronostican aguaceros con tormenta eléctrica dispersa en el Pacífico Norte, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur.

De igual manera, para el Pacífico Central y en las montañas al oeste del Caribe, aunque con poca probabilidad de tormenta.

Durante la noche, se prevé, lluvias en alrededores de la Zona Norte y en zonas costeras del Pacífico Norte y del Pacífico Sur, en especial las penínsulas de Osa y Nicoya.