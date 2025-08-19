El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este martes 19 de agosto lluvias en todo el país.

En el transcurso de la mañana se mantendrán temperaturas cálidas, sin embargo, por el ingreso de brisas marinas, se facilitará la nubosidad y asimismo, traerá lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde.

Para las primeras horas de la noche se prevé la extensión de estas lluvias.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas son: