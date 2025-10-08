Según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este jueves 9 de octubre, se estima un ambiente lluvioso en gran parte del territorio nacional.

Los factores que influirán son: la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, el alto calentamiento matutino, la entrada de brisas marinas y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.

Durante la madrugada y la mañana se estima nubosidad entre poca y parcial, con posibles chubascos costeros en el Pacífico Sur.

Por la tarde se esperan lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica, en las regiones del Pacífico, en el Valle Central, la Zona Norte y sectores del Caribe, principalmente en oeste y zonas montañosas.

En la noche, las lluvias y aguaceros se mantendrán en el Pacífico y las montañas de la Zona Norte, mientras que en el Valle Central y el Caribe se presentarán lluvias débiles y aisladas.