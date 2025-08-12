El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes prevalecerá un ambiente húmedo, propicio para la presencia de precipitaciones a lo largo del día.

Mañana:

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas en el Caribe.

Tarde:

En horas de la tarde, el ingreso de humedad favorecerá aguaceros con tormenta en la Zona Norte y el Pacífico; en el Valle Central se esperan lluvias y aguaceros aislados con tormenta.

Noche

Para la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos poco nublados en el Pacífico y Valle Central, aunque no se descartan precipitaciones ocasionales en la Zona Norte y el Caribe.