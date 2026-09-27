Clima Costa Rica: ¿Seguirán las lluvias este lunes?

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio detalles sobre las condiciones climatológicas para este lunes 28 de setiembre.
El pronóstico:
- A partir de este inicio de semana, serán los factores locales, como el calentamiento diurno y las brisas marinas y locales, los que dominen las condiciones del tiempo.
- Se prevé una disminución parcial de la humedad en el ambiente desde la noche de este lunes y durante los próximos días.
- Continuarán presentándose aguaceros y posibles tormentas de carácter aislado en la vertiente del Pacífico.
- Se prevé una mañana con poca nubosidad y aguaceros vespertinos asociados a los factores locales.
- Estos se concentrarán principalmente en el Valle Central, la Zona Norte y las regiones del Pacífico Central y Sur, y en menor medida en las montañas del Caribe y sectores del Pacífico Norte.
- Durante la noche, no se esperan lluvias significativas, aunque podrían persistir de forma aislada, especialmente sobre el eje montañoso.