Clima Costa Rica: ¿Seguirán las lluvias este lunes?

IMN da detalles del pronóstico para este lunes

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio detalles sobre las condiciones climatológicas para este lunes 28 de setiembre.

El pronóstico:

  • A partir de este inicio de semana, serán los factores locales, como el calentamiento diurno y las brisas marinas y locales, los que dominen las condiciones del tiempo.
  • Se prevé una disminución parcial de la humedad en el ambiente desde la noche de este lunes y durante los próximos días.
  • Continuarán presentándose aguaceros y posibles tormentas de carácter aislado en la vertiente del Pacífico.
  • Se prevé una mañana con poca nubosidad y aguaceros vespertinos asociados a los factores locales.
  • Estos se concentrarán principalmente en el Valle Central, la Zona Norte y las regiones del Pacífico Central y Sur, y en menor medida en las montañas del Caribe y sectores del Pacífico Norte.
  • Durante la noche, no se esperan lluvias significativas, aunque podrían persistir de forma aislada, especialmente sobre el eje montañoso.