El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 24 de agosto de 2025 la Zona de Convergencia Intertropical continuará aportando humedad al territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, la combinación de este fenómeno con factores locales y la inestabilidad atmosférica favorecerá la presencia de lluvias durante la tarde en el Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Pacífico.

Además, el IMN prevé que en horas de la noche la actividad lluviosa se traslade hacia la costa del Pacífico Central y Sur, donde se mantendría al menos durante las primeras horas de este periodo.