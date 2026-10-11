Clima Costa Rica: ¿Seguirán las lluvias este domingo?

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional se mantendrán bajo la constante influencia e inestabilidad de la Zona de Convergencia Intertropical durante este domingo 11 de octubre, lo que propiciará el escenario típico de la estación lluviosa en gran parte del país.

Según los reportes meteorológicos, las primeras horas del día registrarán nubosidad variable a nivel general, con mayor concentración sobre las áreas marítimas del Pacífico y el Caribe, donde no se descartan lluvias aisladas cerca de las zonas costeras.

En el resto del país, la mañana transcurrirá con cielo de poco a parcialmente nublado, lo que favorecerá un rápido aumento en las temperaturas antes del mediodía.

Tarde nublada y con lluvias fuertes

A partir de las primeras horas de la tarde, el calentamiento matutino combinado con los factores locales detonará el desarrollo de lluvias dispersas y fuertes aguaceros acompañados de tormenta eléctrica ocasional.

Las precipitaciones se concentrarán con mayor intensidad sobre el eje de la cordillera central y se extenderán hacia las vertientes del Pacífico y el Caribe, mostrando los acumulados más significativos en las inmediaciones de los sectores montañosos.

Se prevé que las lluvias se prolonguen hasta las primeras horas de la noche, periodo en el que prevalecerán condiciones de parcial a mayormente nublado en gran parte del territorio costarricense.