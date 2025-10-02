El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 3 de octubre el patrón inestable y húmedo se estaría marcando paulatinamente en el transcurso del día debido a una Zona de Convergencia muy activa al sur de la región.

Desde la madrugada y mañana se estima nubosidad en el Pacífico, con probabilidad de lluvias y chubascos costeros aislados para el Pacífico Central y Sur.

Por la tarde la nubosidad predominaría en el país, con lluvias en las montañas del Pacífico y posible tormenta ocasional.

Las regiones del Caribe presentarán aguaceros dispersos con tormenta al oeste de la línea costera y cerca de las montañas.

La Zona Norte presentarán estas lluvias hacia el centro y alrededores. Para el Valle Central se pronostican chubascos con aguaceros y tormenta, además de lluvias al final del día y horas de la noche.

En la noche, se intensifican las lluvias sobre las costas del Pacífico.